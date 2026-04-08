金利上昇のトレンドが続き、お得な定期預金に預けたいと考える方が増えています。この記事では全国から申し込める定期預金を対象に、キャンペーン内容も踏まえた金利ランキングを紹介します。どの銀行に預けようか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。※画像はイメージ【2026年4月版】定期預金の金利ランキングネット銀行や地方銀行を中心に、定期預金の金利引き上げのキャンペーンが行われています。預金金利のランキングで