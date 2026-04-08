日々いろんな仕草で楽しませてくれるワンちゃん。中には「それ、どういうこと!?」と思うような行動もたくさんありますよね。今回話題になっているのは、そんな“謎かわいい”行動を見せるワンコです。我が家のいっぬ氏(1歳)の謎行動【エア味見】(@walkie_jpより引用)(@walkie_jpより引用)愛犬ぽち君(1歳・男の子)の動画をInstagramに投稿したのは、犬のハーネスショップ【Walkie】を営む「Walkie ウォーキー(@walkie_jp)」さん。ぽ