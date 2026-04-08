春の訪れとともに、日本各地が桜色に染まる季節。そんななか、SNSでは昔話の世界に入り込んだかのような風景が注目を集めています。白馬村の春まるで絵画のような景色location:長野県-白馬村(@hiroki_ioi.jpより引用)(@hiroki_ioi.jpより引用)この動画をInstagramに投稿したのはフォトグラファーの「Hiroki｜JPの旅人(@hiroki_ioi.jp)」さん。舞台は長野県の白馬村で、2025年4月に撮影されたものだそうです。(@hiroki_ioi.jpより引