女優の蒼井優が８日、東京・京橋のＴＯＤＡＨＡＬＬ＆ＣＯＮＦＥＲＥＮＣＥＴＯＫＹＯＨＡＬＬで行われた森永乳業「ビヒダスヨーグルトＷのビフィズス菌」（１４日発売）の新ＣＭ発表会に出席。天真らんまんな一面をのぞかせ、１時間の会見を盛り上げた。蒼井はベージュのワンピース姿で登場し「『ヒビダスＷ』のフタになった気持ちで来ました」。同商品のフタの色に合わせてコーディネートしたことを明かし、会場の