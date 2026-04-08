◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、栗東トレセン昨年の阪神ＪＦを勝ったスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は栗東・坂路で２本目に５２秒９―１２秒１と鋭く伸びた。前走の最終追い切りは５３秒５だったが、これを上回る時計を出してきた。高野調教師は「動きは申し分ないと思いました。時計は予定よりもちょっと速いですが、これからしっかりケ