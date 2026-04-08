8日は鹿児島県内の多くの小中学校で、始業式がありました。 鹿児島市の伊敷小学校では8日あさ、子どもたちが春休みの宿題を両手に抱えて元気に登校しました。 学年がひとつづつ上がり、校庭で行われた始業式では、新任の先生の紹介や担任の先生の発表があり、子どもたちからは歓声があがっていました。 そして、児童の代表が新学期に頑張りたいことを発表しました。 （児童代表 6年 岩元一真さん）「学校全体を良くできるよう