鹿児島県内は放射冷却の影響で8日あさ冷え込みました。 2月中旬並みの気温となったところもありました。 8日あさの九州南部は移動性高気圧に覆われてよく晴れたため、放射冷却が効いて内陸部を中心に冷え込みました。 薩摩川内市を流れる川内川では、川霧が見られました。冷たい空気が川の暖かい水面に流れ込み、水蒸気が冷やされることで川霧が現れます。各地の最低気温は2月中旬から下旬並み 各地の最低気温は、伊佐市大口