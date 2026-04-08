今週からクラシックが始まり、競馬がより盛り上がってくる時季となった。デビューから2戦しただけで大舞台に駒を進めてくる馬もいれば、すでに10戦近く使っている場合もある。今回はそれぞれの馬のデビューがどのように決まるのか？出走回数の多い馬と少ない馬の置かれた状況の違いなどについて書いていこうと思う。 ・厩舎はなるべく早くデビューさせたいもの 調教師はクラシックから逆算して、どこ