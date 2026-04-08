現・中期経営計画は「種まき期」 ─2023年の社長就任から3年目を迎える中での現状認識を聞かせてください。 西山確かに社長就任から3年目になりますが、私の意識としては現在進捗中の経営改革を開始して5年が経ったという意識の方が強いですね。21年5月の決算発表と同時に23年度までの中期経営計画も発表したのですが、このときの決算では最終赤字が723億円と過去最悪の決算となっていました。 コロナ禍の影