ネタニヤフ首相トランプ氏のイラン停戦は支持するが、ヒズボラは対象外だ イスラエルのネタニヤフ首相は、トランプ米大統領のイラン攻撃停止「2週間」延長という決定を支持するが、この停戦合意にはレバノンのイスラム教シーア派武装勢力「ヒズボラ」は含まれていないと語った。AP通信が報じている。