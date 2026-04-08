【新華社海口4月8日】中国海南省の海口美蘭国際空港でこのほど、中国南方航空のエンジニアが第6回中国国際消費品博覧会をテーマにした特別塗装機「消博号」の点検作業を行った。来場者により良いサービスを提供する。博覧会は13〜18日、同省で開催される。（記者/楊冠宇）