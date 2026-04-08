ジャングルポケット・おたけが7日、自身のXを更新。東京都中央区が同日伝えた不審者情報で恐怖の思いをつづった。【写真】「地元なので怖いので」中央区の不審者情報について心境をつづったおたけの投稿中央区は7日午前7時29分、公式Xを更新。6日午後10時35分ごろ、「日本橋人形町1丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました」と伝え、「不審な人を見かけたら、ためら