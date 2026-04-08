TWS（トゥアス）が6日、公式SNSに5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」の「LOVE GUIDE」バージョンのオフィシャルフォトとコンセプトフィルムを公開した。50種類の愛の表現をガイドブック形式でまとめたコンテンツだ。韓国公営放送MBCは8日「それぞれの方法で愛に近づくTWSの明るい姿が写真に映し出されている。白いシャツにカメラを持ち、清涼感をアピールするSHINYU（シニュ）から、ヘルメットをかぶって胸が高鳴る桜デートを提案す