若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。4月7日（火）に放送された同番組では、26歳の世界的アーティストが語ったストイックな教育論に、若槻が「本当に20代!?」と驚愕する場面があった。【映像】若槻千夏「本当に20代ですか？」 世界的アーティストの達観した“教育論”に脱帽今回は、前回に続いて日本と韓国を拠点に世界で活躍するダ