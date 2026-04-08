【第47話-2】 公開期間：4月8日～4月14日 第47話-2を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、荒川弘氏のマンガ「黄泉のツガイ」の第47話-2をガンガンONLINEに公開した。 第47話-2では、アサとイワンが「陰陽」結界空間内で相対す。イワンのツガイ・大凶はアサに彼を殺さないよう頼み、ユルとアサの両親が沖縄にいると告げる。 なお、アプリ版「ガンガンONLINE」では第