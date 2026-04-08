★人気テーマ・ベスト１０ １蓄電池 ２データセンター ３半導体 ４防衛 ５地方銀行 ６宇宙開発関連 ７ＪＰＸ日経４００ ８レアアース ９ＴＯＰＩＸコア３０ １０ペロブスカイト太陽電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「データセンター」が２位と引き続き上位に位置している。 米マイクロソフト＜MSFT＞は３日、２０２