テクミラホールディングスが大幅反発している。７日の取引終了後に集計中の２６年２月期の連結業績について、売上高が従来予想の１０２億円から１０４億５００万円（前の期比６．８％減）へ、最終損益が９０００万円の赤字から５８００万円の赤字（前の期１億４０００万円の赤字）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 ＩｏＴ＆デバイスセグメントで中国深セン工場での生産が順調に進み、２月下