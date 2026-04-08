セーフィーが反発している。この日、クラウドカメラ「Ｓａｆｉｅ（セーフィー）」が、東北電力に採用されたと発表しており、好材料視されている。主に水力発電所の設備稼働の遠隔管理と保守業務の効率化を目的に計２６０台以上が導入され、移動時間の削減や働き方改革、災害時の迅速な状況把握に寄与しているとしている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。