マンチェスター・ユナイテッドは7日、イングランド代表DFハリー・マグワイアとの契約を27年6月まで延長したことを発表した。なお、新契約には1年間の延長オプションが付帯している。1993年3月5日生まれの33歳は19-20シーズンにレスター・シティから、当時のDF史上最高額となる移籍金8000万ポンド(約156億円)でマンチェスター・Uに加入した。在籍7年目を迎えており、公式戦266試合に出場。22-23シーズンのカラバオ杯、23-24シー