恋愛は始まるよりも、続くかどうかのほうが難しいもの。同じように始まった関係でも、なぜか長く続くものと、途中で終わるものがあります。男性の中では、その分かれ目があるタイミングで明確になるのです。一緒にいる未来が想像できるか男性にとって「この先も一緒にいられるか」を自然に考えられるかどうかは大きな判断基準です。違和感がある関係は、どこかで手放されやすくなります。お互いに無理をし続けていないかどちらかが