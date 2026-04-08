大阪の百貨店で、「万博メニュー」を楽しめるイベントが始まりました。 開店前、約1000人が並んだあべのハルカス近鉄本店ではじまった「大阪・関西万博開幕1周年記念グルメパレード」。 サクサク・モチモチした食感が特徴のマレーシアの「ロティー」の実演販売に、会期中46万個も売れたというポルトガルのエッグタルトなど、万博会場で販売されていたメニューを楽しめます。 （７時前