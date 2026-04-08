緊迫する中東情勢に関するうその投資話をもちかけ、女性から500万円をだまし取ろうとしたとして、63歳の無職の男が警視庁に現行犯逮捕されました。詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、東京・葛飾区の無職・高木賢神容疑者（63）です。高木容疑者は仲間と共謀し、投資運用会社のスタッフなどになりすまして、60代の女性にうその投資話を持ちかけ、500万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、高木容