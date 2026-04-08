燃え上がる恋心があっても、不倫という形では誰も幸せになれないのが現実。そこで今回は、そんな不倫に“幸せな結末”がない理由について紹介します。「バレたら…」の不安が心を蝕む秘密の関係は一時的なスリルをもたらすかもしれませんが、いつか明るみに出た時、あなたの将来に大きな傷を残すことになります。既婚者であれば家庭崩壊の危機、独身でも相手が既婚者なら慰謝料請求のリスクが。さらに職場での評判や社会的立場まで