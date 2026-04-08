今年で25周年を迎える東京ディズニーシー。今月15日からのアニバーサリーイベントで披露されるショーが先行公開されました。ショーには、海にちなんだ「ジュビリーブルー」をテーマカラーにした25周年仕様の特別な衣装を着て、ディズニーキャラクターたちがダンスを披露しました。