◇インターリーグエンゼルス─ブレーブス（2026年4月7日アナハイム）エンゼルスのホルヘ・ソレア外野手（34）が7日（日本時間8日）、本拠でのブレーブス戦に「4番・DH」で先発出場。頭部付近への1球をめぐり、相手先発のレイナルド・ロペス投手（32）に激怒。乱闘騒ぎに発展した。ソレアは初回2死二塁から2号2ランを放ち、先制点を奪った。ただ、第2打席で死球を受けると、2─4の5回2死一塁の第3打席はロペスの初球が