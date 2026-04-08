アメリカのトランプ大統領は7日、イランとの2週間の停戦に合意したと明らかにしました。中継です。戦闘のエスカレーションは土壇場で回避された形ですが、停戦期間に、アメリカとイランが戦闘の終結で合意できるかが焦点です。トランプ大統領は7日、SNSで仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相の要請に応じ、イランがホルムズ海峡を開放することを条件に2週間の停戦に合意したと明らかにしました。トランプ大統領はイランが提示