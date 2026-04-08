男性は本命の女性に対して、自分でも気づかないうちに特別な行動をとるものです。言葉や仕草に隠された「好き」のサインを見逃していませんか？そこで今回は、男性が本命にしか言わない「一言」を紹介します。「〇〇さんと付き合える男性がうらやましい」「〇〇さんと付き合える男性がうらやましい」というセリフを男性から言われたことはありませんか？これは、あなたへの恋心を遠回しに伝えようとする典型的なセリフ。「うらやま