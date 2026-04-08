ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYが8日、3年10カ月ぶり、メジャー12作目となるアルバム「MORTAL DOWNER」(モータルダウナー)をリリースした。先行公開されたWeb広告やSNSの投稿などが100万ビューを超え。2024年（令6）4月にリリースしたメジャー34枚目のシングル「The Devil In Me」を含む全13曲が収録されている。15日の川崎・CLUB CITTAから5月23日の名古屋COMTEC PORTBASEまで、ツアー「Downer Absolutely No One」を10都市