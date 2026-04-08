同じように恋愛をしているのに、とんとん拍子に結婚の話が進む人と、なかなかそこにたどり着かない人がいます。見た目や年齢だけでは説明できないその差。男性は無意識のうちに、あるポイントを見ているのです。求婚されにくい女性は“相手中心”になりやすい男性に合わせる、嫌われないように振る舞う、関係を優先して自分を後回しにする。その姿勢は優しさでもありますが、軸が男性にあるため、関係の中で対等さが崩れやすくなり