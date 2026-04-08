敵地ブルージェイズ戦でアクシデント米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦い4-1で勝利した。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席では一塁牽制した捕手の手が腕に当たり顔をしかめる場面もあった。ただ試合後、ブルージェイズの捕手は大谷に謝罪したという。カナダの記者が報じている。問題のシーンは5回無死一塁の場面。捕手のバレンズエラが一塁走者を牽制し、