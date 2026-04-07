「大切にされる恋愛がしたい」と誰もが願うものですが、男性が本当にあなたを大事にしてくれる人なのか、見極めるポイントがわかりませんよね。そこで今回はただ優しいだけじゃない、“彼女想いな男”を見抜く３つのサインを紹介します。あなたの変化に敏感に反応する彼女を大切にできる男性は、女性の小さな変化に敏感です。「髪切った？」「その服新しい？」といった外見の変化はもちろん、「なんか元気ないね？」「調子悪そうだ