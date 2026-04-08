敵地ブルージェイズ戦米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でブルージェイズと対戦し4-1で勝利した。前夜の試合で、2本塁打の活躍を見せたダルトン・ラッシング捕手がスタメンから外れ、ファンからも様々な声があがっている。この日の先発マスクは正捕手のウィル・スミス。6日（同7日）の同カードで先発したラッシングはスタメンを外れた。ラッシングはその試合で、7回に右中間へ今季2号ソロ、8回にも右翼席へ3号