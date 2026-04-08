山本由伸投手（２７）が７日（日本時間８日）の敵地ブルージェイズ戦に今季３度目の先発登板し、７回途中を５安打１失点の好投で２勝目をマーク。４―１とチームを５連勝に導いた。昨年のワールドシリーズで３勝を上げただけに敵地ファンにとっては?怨敵?との再戦。ブーイングの嵐の中でも冷静さを失わず、最少失点に抑えた。７回に無死一、三塁のピンチを招き、９７球でマウンドをベシアに譲った。試合後の山本は「前の２試合