PlayStationは独自のゲーム開発スタジオであるPlayStation Studiosを保有しており、販売タイトルには「Ghost of Yōtei」や「HELLDIVERS 2」といった人気作もあります。そんなPlayStation Studiosタイトルに登場するキャラクターに、ゲームプレイヤーの顔を使うプロジェクト「プレイヤーベース」が発表されました。PlayStation®を愛してくださるプレイヤーの皆さんに、PlayStation Studios™のゲームに登場いただく