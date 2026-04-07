一見すると魅力的な男性でも、付き合ってから「こんなはずじゃなかった」と後悔した経験ありませんか？そこで今回は、不幸な恋に繋がる男性の「性格パターン」を紹介。これを知っておけば、不幸な恋を未然に防げるかもしれません。自慢話ばかり「俺って実はすごいんだよね」と自慢話ばかりする男性には要注意。こういうタイプは自尊心が異常に高く、交際が進むと彼女さえも見下すような態度に変わることがあります。また、あまりに