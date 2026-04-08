美尻パーソナルトレーナー・Sakuraが、3月31日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 Sakura©光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文 「週刊FLASH」3月31日発売号表紙©光文社/週刊FLASH 普段はジムでパーソナルレッスンを行っているトレーナー・Sakura。1月に本格グラビアデビューが話題となり「FLASH」に再登場した。5ページのグラビアでトレーナーならではの健康的なプロポーションを披露している。インタビ