BACK-ONが、4月1日にリリースしたアニソン縛りのカバー配信EP『ANIMANIA』より「PRIDE」のリリックビデオを公開した。本楽曲は、2005年1月26日にリリースされたアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』第2期オープニングテーマとなっているHIGH and MIGHTY COLORの「PRIDE」のカバーで、ラウドなフレーズやラップが映えており、そこにBACK-ONっぽさが加わった一曲になっているという。また、今作と連想したライブ企画も既に発表さ