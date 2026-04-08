女優の有村架純がこのたび、都内で開催された日曜劇場『ＧＩＦＴ』第1話プレミア試写＆スペシャル舞台あいさつに出席。作中で山田裕貴らが演じる車いすラグビー選手たちから刺激を受けたことを明かした。【写真】美しい有村架純本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、孤独な天才宇宙物理学者が、難問だらけの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と