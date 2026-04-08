第74回ベルリン国際映画祭をはじめ、世界各地の映画祭で計41冠を達成した映画『I WAS A STRANGER』が、邦題『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』として、6月19日より日本公開されることが決定。あわせて、メインビジュアルと本予告が解禁された。【動画】『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』予告アサド大統領による長期独裁政権への不満を発端に、シリア政府軍と反体制派の間で勃発したシリア内戦。2011年から2024年にわたり続