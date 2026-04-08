ENVii GABRIELLAが、配信シングル「私はオバさんになってる」を本日リリースした。本楽曲は、2026年2月開催の＜ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」＞で実施された、ライブで披露した未発表4曲からお気に入りの1曲を投票する企画で、1000を超える票が集まった1位の楽曲だという。「オバさんになっても人生楽しい！」というメッセージが込められた気分の上がるハッピーな1曲に仕上がっているとのことで、「B・B・A！K・B・B・