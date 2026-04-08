映画『グランド・イリュージョン』シリーズの最新作『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』のキャラクターポスターが解禁された。【写真】トリックを見抜くヒントに!?『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』キャラポスターをイッキ見！本作は、スーパーイリュージョニスト“フォー・ホースメン”が、華麗なイリュージョンを駆使して巨大な陰謀や犯罪組織に立ち向かう、スタイリッシュなク