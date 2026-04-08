野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonusが、ニューアルバム『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』を本日リリースした。あわせて、野本慶本人が制作したダイジェスト映像も公開された。前作より約1年ぶりとなるフルアルバム『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』は、全曲作詞・作曲、プロデュースを野本慶がつとめており、高校生のときに作曲した「LOVE」、“彩度100％の楽しい思い出”を描いた「MERMAID」など全10曲が収録されている。ま