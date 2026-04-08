第49回トロント国際映画祭では最高賞の観客賞を受賞したトム・ヒドルストン主演のミステリー映画『サンキュー、チャック』より、マイク・フラナガン監督のコメント、監督の手腕について迫るスティーヴン・キングやキャスト陣のコメントが到着。併せて、新規場面写真も解禁された。【写真】映画『サンキュー、チャック』恐怖感と祝福が交錯する新場面写真スティーヴン・キングの原作を『ドクター・スリープ』を手掛けたマイク・