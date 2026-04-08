◆米大リーグエンゼルス―ブレーブス（７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が本拠のブレーブス戦でメジャー通算１０００投球回を達成したが、５回６安打４失点でシーズン初勝利はまた持ち越しとなった。四球１で８三振を奪ったものの９７球を費やした。防御率は６・７５。３回先頭のマテオをカッターで空振り三振に仕留め、記念の通算１０００投球回を達成した。日本