スピードスケート女子で今季限りで現役を引退した高木美帆さん。雰囲気をガラリと変えた姿にフォロワーが沸いた。６日に東京都内で記者会見を開いた高木さん。８日までにコンディショニングウェアブランド「ＣＷ‐Ｘ」のインスタグラムでは「郄木美帆選手。現役生活本当にお疲れ様でした。高校生の頃からＣＷ‐Ｘを選んでいただけたこと。そして２０１９年に契約を結んでから歩んだ６年半。あなたと共にたたかった時間は