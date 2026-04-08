BUCK∞TICKが、メンバーの星野英彦（Vo, Backing Vo, G, Synthesizer & Programming）の60回目の誕生日となる2026年6月16日に＜Ruby Horizon 60＞と題し、東京・SGC HALL ARIAKEでライブを開催することを発表した。本公演は、2026年にBUCK∞TICKが行う初のワンマンライブである。なお、本日12時より、BUCK∞TICKのファンクラブとモバイルサイトの両方に入会・登録している「W会員」を対象としたチケット先行予約が受付開始とな