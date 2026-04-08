メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠(愛知県瀬戸市出身)が4連覇を目指す名人戦七番勝負が、8日から始まりました。 今期の名人戦七番勝負は、藤井六冠に糸谷哲郎八段が挑戦しています。 名人は将棋界で最も歴史と伝統のあるタイトルで、第1局はホテル椿山荘東京で始まりました。 藤井六冠は現在名人戦3連覇中で、今回4連覇を目指します。 挑戦者の糸谷八段は、竜王のタイトルを獲得したことがある実力者で