◆米大リーグブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースの大谷翔平投手が５連勝を決めたブルージェイズ戦後、泥だらけのユニホームのままで敵地のマウンドに向かい、２日連続で感触を確かめる一幕があった。８日（日本時間９日）の同カードでは今季２度目の二刀流出場を予定しており、激闘の直後にもかかわらず、視線はすでに次戦に向いていた。大谷はこの日、「１番・ＤＨ」