◆３軍公式戦日本ハム―巨人３軍（８日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人は８日、３軍公式戦・日本ハム戦のスタメンを発表した。先発は育成・園田純規投手。今季は２軍戦で２試合に登板して０勝１敗、防御率３・３８。郡拓也捕手とバッテリーを組む。キャンプ中に右ふくらはぎの肉離れで離脱し、３月２８日の３軍戦で実戦復帰した浅野翔吾外野手が「６番・中堅」で先発出場する。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・左翼鈴木