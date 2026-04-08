玉島警察署 岡山県と広島県で幼稚園などに侵入し、女性用の靴などを繰り返し盗んだとして、岡山県里庄町の建設業の男（56）が8日、建造物侵入と窃盗（学校荒らし）の疑いで玉島区検察庁に最終送致されました。 玉島警察署によりますと、男は2023年4月から2025年12月にかけて、岡山県里庄町や浅口市、井原市、広島県福山市の幼稚園や小学校、高校に侵入し、女性職員の運動靴などを繰り返し盗んだ疑いが持たれています。21件